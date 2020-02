GLORIE NOSTRANE

Motto fascista sul profilo del capo di Ipla

"Belli come la vita, neri come la morte" si legge sulla pagina facebook di Morando, architetto astigiano nominato da Cirio al vertice dell'azienda pubblica regionale. Lui poi cancella. Un altro caso dopo quello di Songa, presidente Atc Piemonte Nord (che non si è ancora dimesso)

In attesa delle dimissioni di Luigi Songa, il presidente dell’Atc Piemonte Nord che aveva impreziosito il suo ufficio con cimeli e testi del Ventennio e a cui il governatore Alberto Cirio ha chiesto un passo indietro, finora inascoltato, un altro manager della Regione mette in piazza le proprie simpatie destrorse. È Andrea Morando, il nuovo amministratore unico dell’Ipla, che sul suo profilo facebook, proprio sotto la foto, riporta la frase delle Brigate Nere, il corpo paramilitare fascista della Repubblica di Salò: “Belli come la vita - neri come la morte”. Lui è un architetto di Asti, un tempo nel gruppo dirigente di Forza Italia, da cui però si è allontanato.

Il primo a commentare è il capogruppo di Luv, articolazione piemontese di Leu, Marco Grimaldi: “Non so se ci rendiamo conto: nel mio quartiere proprio ieri si è verificato l'ennesimo caso di scritte antisemite e naziste sulla porta della figlia di un partigiano; Eurispes ci dice che più del 15% della popolazione nega o minimizza la Shoah (prima era il 2%); la scorsa settimana abbiamo chiesto le dimissioni a un nominato di Fratelli d'Italia che espone busti di Mussolini e si rivendica fascista; abbiamo denunciato il fatto che la destra (con i soldi nostri) regala 6mila euro a una casa editrice legata a doppio filo con il neofascismo, che divulga un prodotto editoriale colmo di errori e falsi storici. Dovete vergognarvi e lei, caro presidente Cirio, si prenda la responsabilità delle nomine che fa e che ha fatto. O è molto distratto, o è pienamente complice di questo quotidiano supporto a persone vicine ad ambienti di estrema destra o dichiaratamente fasciste”.

La frase è stata poi cancellata e ora nella sezione biografia compare semplicemente la scritta "architetto". Chiusa qui?