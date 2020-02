Pelati Cirio

Una maxi latta con i volti del presidente della Regione Alberto Cirio, del capogruppo della Lega a Palazzo Lascaris Alberto Preioni e dell’assessore alla Sanità Luigi Icardi. Sono i tre “pelati Cirio” regalati ieri al Teatro Maggiore di Verbania alla sindaca Silvia Marchionini dal console Pacian, al secolo Claudio Loraschi, per l’apertura ufficiale del Carnevale: “Li puoi usare come tamburo per sfogarti ogni volta che ti fanno arrabbiare sull’ospedale!”. E la prima cittadina, reduce dall’incontro “riservato ma non segreto” di mercoledì scorso con il governatore, ha potuto così smaltire, per qualche ora, tra le risate settimane di rabbia.