Coronavirus: infermieri Asti, Nursind chiede incentivi

"Ad Asti gli infermieri del reparto malattie infettive dell'ospedale cittadino, e molti altri colleghi al lavoro in questi giorni, hanno rinunciato alle ferie ed hanno dato massima disponibilità per la gestione della situazione. Per questo ci aspettiamo incentivi da parte di Regione e Asl". Lo dice il segretario provinciale Nursind di Asti, Gabriele Montana. Il sindacato delle professioni infermieristiche chiede "incentivi e risorse per gli infermieri che stanno affrontando senza sosta l'emergenza coronavirus". "Lunedì - annuncia Montana - invieremo una lettera all'Asl di Asti e a tutte le organizzazioni sindacali, perché ora più che mai pretendiamo che nessuno si tiri indietro". "E' giusto - afferma Francesco Battaglia di Nursind e infermiere del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Asti - sottolineare che sul nostro territorio sono gli infermieri dell'ambulatorio che eseguono i tamponi. Ieri, ad esempio, un nostro collega è partito alle 15,30 circa (dopo il suo turno e senza una programmazione precisa) ed è andato a effettuare 6 tamponi in 5 abitazioni diverse rientrando alle 18 circa".