Coronavirus: sindaco Asti, "chiuderci è una follia"

"Una follia, un disastro che non ci aspettavamo". Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, commenta cosi' la decisione di isolare per coronavirus anche la provincia di Asti. "Questa mattina saremo di nuovo convocati in Prefettura, dopo la riunione della notte, ma non sappiamo ancora di preciso cosa accadrà. Ad ora non ci è stato spiegato il motivo di questa scelta". La situazione, ad Asti, era "sotto controllo", aggiunge il sindaco. "Sono giorni che monitoriamo la situazione, in stretto contatto con l'ospedale. Anche lì era tutto sotto controllo", ribadisce il primo cittadino, critico nei confronti del provvedimento. "Nelle prossime ore ci verrà spiegato il decreto, che deve ancora essere pubblicato, ma che è stato annunciato ufficialmente", sottolinea, rivelando di avere ricevuto telefonate da decine di astigiani allarmati. "C'è chi è al mare, o in montagna, e voleva sapere se doveva tornare. Sono tutti molto preoccupati".