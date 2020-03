Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, sabato 14 marzo, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1835m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un temporaneo cedimento della pressione consente l'ingresso di correnti più fredde che determinano un rapido ma blando peggioramento del tempo anche al Nord Ovest. Giornata con molte nubi tra Liguria e Piemonte con occasione per qualche rovescio tra biellese e verbano il mattino, asciutto altrove salvo per locali piovaschi tardo pomeridiani sui settori montuosi che proseguiranno la sera sul cuneese. Ai margini del peggioramento la valle d'Aosta e le Alpi occidentali con qualche spazio soleggiato in giornata. Temperature in calo. Ventilazione in rinforzo da tramontana sulla Liguria.