Banca d'Asti, Zuccaro ritira candidatura cda

Ercole Zuccaro, direttore di Confagricoltura Piemonte e vicepresidente della Banca d'Asti, ha ritirato la propria candidatura dal consiglio d'amministrazione della Banca di Asti. Lo annuncia lo stesso Zuccaro, dopo che nei giorni scorsi il parlamentare M5s Paolo Romano ha annunciato una interrogazione parlamentare sulle nomine. "Attorno al rinnovo del Consiglio d'amministrazione della Banca di Asti si è creato un clima pesante, che rischia di danneggiare gravemente l'immagine di un istituto di credito solido e strategico per l'economia del territorio - afferma Zuccaro annunciando il ritiro della candidatura - Ho servito la Banca di Asti per molti anni con responsabilità, impegno quotidiano e grande passione, avendo come unico obiettivo il bene della società, dei suoi azionisti e dei suoi dipendenti". "Per evitare di contribuire, seppur del tutto involontariamente, ad alimentare discussioni e polemiche lesive del buon nome della banca - prosegue - ritiro la mia candidatura da componente del consiglio d'amministrazione. La mia posizione è corretta e trasparente; in ogni caso sull’affidabilità del governo di una banca non debbono esservi dubbi. Prendo questa decisione a malincuore ma serenamente, per il profondo rispetto che nutro nei confronti dell'istituzione, delle fondazioni che la sostengono e dei tanti piccoli azionisti, tra i quali vi sono anch'io, che continuano a dimostrare la loro fiducia alla Banca di Asti".