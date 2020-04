CORONAVIRUS & POLITICA

"Ti conosco mascherina", solita propaganda leghista

Dopo la gaffe dei consiglieri regionali, pure il sindaco di Fossano propina la bufala annunciando la distribuzione delle protezioni "acquistate con le donazioni dei militanti della Lega". E Salvini si complimenta. Siamo allo sciacallaggio politico

C’è già chi la definita la strategia del cuculo, l’uccello che fa covare le uova agli altri e che del cibo degli altri pennuti si appropria. In un batter d’ali, ormai più di un esponente della Lega coglie l’occasione al volo e s’intesta l’altrui generosità nelle donazioni di mascherine. Prima è stata la volta del consigliere regionale cuneese Matteo Gagliasso che aveva pensato (non) bene di annunciare la distribuzione dei sistemi di protezione da parte della Regione con un post in cui il simbolo della Lega riconduceva al partito e non all’ente l’iniziativa. Scoppiò un non ingiustificato putiferio, con la richiesta delle opposizioni al governatore Alberto Cirio di far rimuovere quei post, dietro il quale molti hanno visto la regia, per dirla grossa, del capogruppo a Palazzo Lascaris Alberto Preioni, un’autorità in fatto si scivoloni e gaffe.

La frittata comunque era fatta. Ma i leghisti pare non abbiano buttato via la ricetta. Sempre dal Cuneese ecco che arriva un altro proclama sul web: “Bravo il sindaco di Fossano che regala le mascherine comprate dai militanti leghisti”, si legge con toni da cinegiornale luce sulla pagina Lega Salvini Premier.

Nel fare gli auguri al primo cittadino Dario Tallone per i cinquant’anni, i compagni di partito propinano l’ulteriore bufala annunciando la distribuzione di 30mila mascherine “acquistate con le donazioni dei militanti leghisti”. Oddio che fra i cittadini di Fossano che hanno messo mano al portafogli nessuno dubita che ci sia più di un leghista, ma da qui a rivendicare come proprio quel che è anche di molti altri ce ne passa. “Le mascherine il sindaco Tallone le ha comprate con le donazioni dei cittadini, di tutti i cittadini di Fossano, non dei militanti leghisti. La Lega e Salvini – accusa la deputata del Pd Chiara Gribaudo – fanno propaganda usando l'emergenza sanitaria e strumentalizzando soldi pubblici. Basta fake news. Basta occupare le istituzioni come fossero una proprietà del loro partito. La realtà è che vogliono oscurare il disastro di cui sono autori anche nella nostra Regione Piemonte”.

In attesa del prossimo annuncio sulle mascherine, se ne cercano di adeguate per facce di tolla.