Coronavirus: Ordine medici Asti, Regione blocca dimissioni

"L'ospedale di Asti è bloccato perché la Regione Piemonte non autorizza le dimissioni di pazienti Covid, positivi e negativi, nella struttura che la stessa commissione di vigilanza regionale aveva autorizzato con due visite ispettive". Lo denuncia il presidente dell'Ordine dei medici di Asti, Claudio Lucia. "Abbiamo 30 mila richieste di visite ospedaliere ferme e non possiamo più permetterci che l'ospedale cittadino abbia otto reparti occupati, per 150 ricoverati Covid". "I pazienti dimissibili - precisa - attualmente bloccano le attività dei medici ospedalieri". Alla clinica San Giuseppe, individuata dalla Regione per accogliere i dimessi positivi e negativi, erano già iniziati alcuni trasferimenti, gli ultimi tre sabato "ma la Regione ha bloccato tutto" conferma Lucia.