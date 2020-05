A Torino riapre il mercato di Porta Palazzo: code di un'ora

Ha riaperto questa mattina a Torino, dopo oltre un mese di stop, Porta Palazzo, mercato all'aperto tra i più grandi d'Europa. Con poco più di sessanta banchi alimentari, senza la parte dedicata ai contadini sotto alla tettoia, il mercato è tornato a funzionare nel primo giorno della fase 2 dell'emergenza coronavirus. Gli ingressi sono controllati da volontari e polizia municipale, sul posto anche la polizia per monitorare la situazione. A metà mattina le code alle transenne per accedere all'area mercatale superano un'ora di attesa, con una serpentina di cinque file. Alcune cassette vuote sono posizionate per terra per segnalare la posizione da tenere in modo da rispettare le distanze interpersonali, quasi tutte le persone in coda indossano guanti e mascherina protettiva.