Ricca (Iv): alleanza tra moderati sia perno della Torino che riparte

“L’alleanza fra le forze moderate sia il perno della Torino che riparte”. A dirlo è Davide Ricca, coordinatore di Italia Viva a Torino. “I torinesi non chiedono polemiche ma competenza e buonsenso: in vista delle prossime elezioni amministrative Italia Viva continuerà a muoversi in questa direzione - prosegue Ricca - . Apprezziamo chi, come i Moderati di Portas, predilige il lavoro e la buona amministrazione. A Osvaldo Napoli e a tutti coloro che guardano a un'alleanza tra forze riformiste diciamo che i nostri obiettivi non sono così distanti: al primo posto ci sarà sempre il bene di Torino”.