Russi (M5s), calo di gradimento di Lo Russo non sorprende

"Lo Russo perde dieci posizioni e due punti nella classifica di gradimento dei sindaci del Sole 24 Ore e scivola al 57/o posto. Un dato che non sorprende". A dirlo è il capogruppo M5s in Consiglio comunale a Torino, Andrea Russi. Per l'esponente di opposizione il dato "non sorprende considerato che in quasi tre anni non ha fatto altro che aumentare le tasse, i biglietti Gtt e le strisce blu ai torinesi, sempre più in difficoltà. Una crescente impopolarità - attacca - anche dovuta alla percezione di un sindaco rinchiuso nel palazzo e poco presente in città, se non al taglio dei nastri e in perenne compagnia di Cirio".