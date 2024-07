Nursind Piemonte, "risorse prestazioni aggiuntive sono in più"

"Le risorse destinate dalla legge di bilancio per le prestazioni aggiuntive finalizzate anche alla carenza di personale, parliamo di circa 6 milioni di euro per le professioni sanitarie del comparto, con 60 euro con tariffa oraria, sono aggiuntive e non parte dei 25 milioni di euro destinati dalla stessa legge di bilancio per l'abbattimento delle liste di attesa di cui tanto si è parlato e che trovano il loro finanziamento all'interno dello 0,4% del finanziamento indistinto". Lo riferisce in una nota Nursind Piemonte, sindacato delle professioni infermieristiche. "Lo abbiamo chiesto formalmente - spiega il sindacato in una nota - attraverso una lettera alla direzione regionale alla sanità e lo abbiamo richiesto nuovamente durante l'incontro di venerdì 12 in assessorato, senza ancora avere ricevuto una risposta in entrambi i casi, se non, stando a quanto dichiarato dal direttore regionale alla sanità, una non meglio specificata responsabilità romana che su questo aspetto dovrebbe ancora chiarire. Intanto, la Regione, nonostante la dgr del 4 marzo emanata dalla stessa, assegnava i 25 milioni di euro alle aziende per l'abbattimento delle liste di attesa, con una recente determina dirigenziale ne ha assegnati solo poco più di 10, destinati oltretutto solo alla dirigenza". "Per gli infermieri prosegue Nursind Piemonte - la stessa determina indica di utilizzare per l'abbattimento delle liste di attesa le risorse assegnate prioritariamente per la carenza di personale. In attesa che si chiarisca quanto prima, abbiamo chiesto alla direzione regionale di disporre alle aziende, finalità corrette, metodo, modalità e tempi per l'utilizzo di queste risorse in applicazione dell'accordo regionale, tenuto anche conto dell'anarchia che regna anche sotto questo aspetto, anche per quel che riguarda la tariffa oraria, nonostante sia chiarissimo. Dobbiamo purtroppo registrare notevoli difficoltà sul tavolo regionale dove spesso le questioni si complicano maggiormente invece di chiarirsi e le discussioni sono alquanto poco produttive".