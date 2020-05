La "bestia" della Chiorino

Dicono che… anche la sorella d’Italia Elena Chiorino volesse una “Bestia” in grado di promuovere la sua attività politica sui social. E così l’assessore regionale a Istruzione e Lavoro ha ingaggiato Tommaso Longobardi, l’influencer della destra sovranista, che da tempo gestisce la macchina della comunicazione in rete di Giorgia Meloni. Ovviamente, nonostante il ventinovenne social manager, una breve esperienza nell’esercito e laurea in psicologia, sia residente e lavori a Roma, è a libro paga della Regione Piemonte, come si evince dalla determina dirigenziale n. 141 con la quale si assegna un “contratto di collaborazione autonoma per avvalersi del supporto del dr. Tommaso LONGOBARDI nelle procedure collegate alla comunicazione via social media”.