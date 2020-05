FASE 2

“Torniamo a scuola”, anche Torino scende in piazza

Manifestazioni in tutta Italia per sollecitare la ripresa della normale attività didattica, almeno a settembre. In Piemonte Cirio vuole allargare il "modello Borgosesia". E il governatore incontra le parrocchie per far partire i centri estivi

Anche Torino scende in piazza per “tornare a scuola”, per riprendere (in sicurezza) la normale attività didattica a partire da settembre. I bambini, in fondo, sono rimasti gli unici per i quali il lockdown non è finito. Sabato prossimo alle 15,30 il comitato Priorità alla Scuola ha organizzato manifestazioni in piazza in 16 città - da Milano, a Roma, passando per Trapani e Firenze – per chiedere il rientro a scuola a settembre perché “la didattica a distanza è la didattica dell’emergenza” e “non è possibile proporla come soluzione per il nuovo anno scolastico”.

L’appuntamento è in alcune delle piazze principali come piazza Castello a Torino o piazza Maggiore a Bologna, ma anche luoghi simbolici come l’ufficio scolastico regionale in via Soderini a Milano. L’obiettivo è appunto “chiedere al Governo – spiegano dal Comitato – più insegnanti, assunzione precari e precarie, più personale Ata, più scuole, più spazi (ovvero rendere agibili le strutture esistenti e costruirne di nuove, temporanee, sostenibili e utilizzare spazi dismessi), più educazione all’aperto, più risorse per la Scuola Pubblica”. Un’iniziativa che segue la lettera-appello firmata da 85mila persone inviata lo scorso 18 aprile al ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Il comitato, in una nota, ha ricordato che “attualmente, le regole per manifestare prevedono il distanziamento obbligatorio di 2 metri tra le persone e/o nuclei familiari e l’uso obbligatorio della mascherina” e per questo ha invitato tutti “a seguire le pratiche di comportamento indicate dalle istituzioni. Queste pratiche potranno aiutare tutti a esercitare il proprio di diritto a manifestare senza timori”. “È importante - prosegue la nota - avere cura della salute di chi partecipa all'iniziativa pubblica”. L'appuntamento alle 15,30 sarà ad Arezzo in via Emilia 10; a Bologna, piazza Maggiore, a Cagliari al Bastione Saint Remy, a Faenza (Ravenna) in piazza del Popolo, a Firenze in piazza Ss. Annunziata, a Genova davanti alla Prefettura, a Milano in via Soderini, a Modena in piazza Grande, a Pistoia in piazza del Duomo, a Pontedera (Pisa) in piazza Garibaldi, a Reggio Emilia in piazza Martiri del 7 luglio, a Roma in largo Bernardino da Feltre, a Torino in piazza Castello, a Trapani in piazza Vittorio Emanuele. A Napoli l’appuntamento sarà in piazza Dante alle 10,30, a Vicenza in piazza Biade alle 16.

Restituire un minimo di normalità ai bambini è uno dei temi che sta affrontando anche il governatore del Piemonte Alberto Cirio, che nei giorni scorsi aveva sostenuto la sperimentazione fatta a Borgosesia (Vercelli) dal sindaco leghista Paolo Tiramani, che ha riaperto gli istituti scolastici cittadini. “È in programma oggi l’incontro con le parrocchie per la programmazione dei centri estivi perché noi anticiperemo Estate Ragazzi, che non è una nuova scuola – afferma Cirio – ma una forma di accoglienza in sicurezza dei figli delle famiglie del Piemonte che hanno bisogno davvero, per andare a lavorare, che qualcuno guardi loro i bambini in un ambiente sicuro e che permetta loro di socializzare. Perché i nostri bambini - aggiunge Cirio - stanno soffrendo tanto dopo tre mesi a casa, hanno bisogno davvero di momenti di incontro, in sicurezza, che non possono aspettare la burocrazia romana”. Ancora una volta il presidente della Regione ribadisce che “non puoi immaginare di far tornare a lavorare le persone dimenticando che hanno dei figli. Questo - sottolinea - dovrebbe ricordarlo bene il nostro ministro. Non parliamo di una scuola parallela ma di un servizio paradidattico, che peraltro segue le linee guida per la sicurezza, che dà una risposta alle famiglie italiane. Ecco il motivo per cui la Regione - ribadisce - non solo lo ha guardato con grande interesse e sostegno, ma davvero lo vuole estendere”.