Cuneo-Ventimiglia-Nizza luogo del cuore Fai 2020

Non è solo una infrastruttura, ma "un ideale collegamento di amicizia tra due mondi, quello alpino e quello mediterraneo, e tra culture come quella italiana, francese e occitana-provenzale". La ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza viene descritta così dalla mozione, approvata all'unanimità dal Consiglio comunale di Cuneo, che sostiene la sua candidatura a luogo del cuore Fai 2020. Il documento impegna l'amministrazione a promuovere la ferrovia come "valore inestimabile in termini paesaggistici, ambientali e storici del territorio cuneese". "La Cuneo-Ventimiglia-Nizza, linea ferroviaria dall'inestimabile valore dal punto di vista paesaggistico e culturale, unisce un territorio nel cuore dell'Europa che, al di qua e al di là delle Alpi, ha profonde radici comuni - sottolinea il sindaco di Cuneo, Federico Borgna - e che per il futuro avrà davanti a sé grandi opportunità se riuscirà a rafforzare il progressivo percorso di integrazione intrapreso". La campagna 2020 promossa dal Fai (Fondo per l'Ambiente Italiano) dei luoghi del cuore punta a coinvolgere i cittadini invitandoli a segnalare luoghi italiani che sentono importanti e meritevoli di essere valorizzati e preservati per le generazioni future. I luoghi più votati verranno premiati, a fronte della presentazione di un progetto concreto, con somme pari a 50.000 euro per il primo posto, 40.000 euro per il secondo e 30.000 euro per il terzo, mentre il luogo più votato via web diventerà protagonista di un video. Per i vincitori delle due classifiche speciali sono in palio complessivamente 20.000 euro.