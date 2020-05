Coronavirus: Cuneo, sequestrati dpi non sicuri

Oltre 80 mila dispositivi di protezione individuale privi delle certificazioni di conformità, importati dalla Cina e distribuiti in Italia da un commerciante cuneese, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Cuneo. In particolare, dalle indagini è emerso che la societa' di importazione cuneese nelle ultime settimane aveva introdotto nel territorio nazionale più di 80.000 mascherine Ffp2 per un valore all'acquisto di circa mezzo milione di euro ed un valore commerciale al dettaglio di più di un milione.