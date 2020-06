Volpini alla porta

Dicono che... abbia le valigie pronte Roberta Volpini, attuale direttore amministrativo dell’Aso di Alessandria. Le dimissioni dell’avvocato toscano chiamata a gestire la parte amministrativa dell’azienda ospedaliera nel settembre del 2018 dal direttore generale, il senese Giacomo Centini, sarebbero in arrivo sulla scrivania di quest’ultimo. Ignote le ragioni, anche se si vocifera di un clima non proprio idilliaco tra il direttore regionale a la sua stretta collaboratrice. Ma peserebbe anche una situazione non scevra da problemi che pare segnare la grande struttura ospedaliera. Per Volpini sembra già esserci una nuova destinazione: non la Toscana dove ha lavorato in posizione di vertice per molti anni, ma la Campania dove la manager figura negli elenchi degli idonei per le direzioni vacanti di alcune aziende sanitarie.