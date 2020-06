Autostrade: Napoli (FI), su Asti-Cuneo intervenga Cirio

"La delibera del Cipe dello scorso maggio ha sbloccato, dopo un'interminabile attesa, la situazione dell'autostrada Asti-Cuneo autorizzando il finanziamento degli ultimi 9 chilometri. Tutto fatto per le popolazioni e le imprese di quell'area? Ma neanche per sogno. Perché un esposto presentato alla Corte dei Conti contesta il valore dei lavori deliberati dal Cipe e il valore, in caso di subentro di un nuovo operatore, delle concessioni dell'Asti-Cuneo e della Milano-Torino in 1,2 miliardi di euro". Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera, commenta così l'esposto del senatore azzurro Lucio Malan. "È ovvio che la vicenda deve avviarsi, e anche molto in fretta, a una conclusione positiva attesa da popolazioni e imprese - aggiunge Napoli -. Il presidente della Regione Alberto Cirio è un autorevole esponente di Forza Italia, cioè del 'partito del fare', ed è chiamato a onorare quella definizione prendendo oggi un'ulteriore, chiara e forte posizione sulla vicenda che blocca o allunga la conclusione dei lavori. Diversamente, il titolare della concessione, interessato come e più di chiunque altro a concludere l'opera, potrebbe chiedere la risoluzione della concessione. In tal caso, però, per la realizzazione della Asti- Cuneo i tempi diventerebbero biblici".