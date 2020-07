OPERE & OMISSIONI

"Grandi opere, subito i commissari"

Pressing di Cirio sul Governo per snellire le procedure e velocizzare i lavori di tre infrastrutture strategiche per il Piemonte: Tav, Asti-Cuneo e Pedemontana. Asse con le associazioni di categoria

Nominare subito i commissari straordinari per completare tre grandi opere, la Tav Torino-Lione, l’autostrada Asti-Cuneo e la Pedemontana piemontese. È la richiesta al governo della Regione Piemonte e delle forze economiche e produttive che si sono incontrate oggi con il governatore nel suo ufficio di piazza Castello. “Non candidiamo nessuno, decida il governo i commissari in piena autonomia”, ha detto il governatore Alberto Cirio che ha suggerito per la Tav la nomina del prefetto di Torino, Claudio Palomba. “Il futuro passa attraverso le infrastrutture e il Piemonte non può più aspettare. È una richiesta forte non solo della Regione, ma di tutto il mondo economico e produttivo. Il governo ha annunciato la disponibilità a nominare commissari e a fare delle regole, lo faccia al più presto” ha detto Cirio.

Cirio ha illustrato il documento condiviso con i rappresentanti delle categorie economiche piemontesi. “Il Covid ci ha bloccato per qualche mese, bisogna ripartire e il governo deve fare la sua parte. Il Piemonte con la schiena diritta lo dirà a gran voce” ha sottolineato nell’incontro al quale hanno partecipato gli assessori regionali alle Infrastrutture e Trasporti, Marco Gabusi, alla Semplificazione, Maurizio Marrone e alle Attività produttive, Andrea Tronzano. Nel documento sono indicate anche le altre infrastrutture da realizzare in tempi veloci.