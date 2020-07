I (primi) 10 anni del Gruppo Iren

Un nuovo logo e una nuova corporate identity per celebrare i primi 10 anni di vita e tracciare la rotta dell’evoluzione futura del Gruppo Iren. Dieci anni di vita, ma oltre 100 di storia delle diverse aziende territoriali che, fondendosi, hanno guidato l’evoluzione dei servizi essenziali lungo tutto il ‘900. Quella di Iren è un’identità definita, fondata su valori quali il rispetto dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile, l’innovazione, la vicinanza ai territori e l’attenzione alle persone. Da questo patrimonio nasce il nuovo logo aziendale, con l’obiettivo di rafforzare l’identità del Gruppo e interpretarne l’evoluzione futura sempre più dinamica, innovativa e abilitatrice della vita e delle aspettative delle persone.Nata nel 2010 dalla fusione tra le due multiutility Iride ed Enìa, Iren ha vissuto una crescita straordinaria che l’ha portata a collocarsi tra le prime 25 aziende industriali italiane per ricavi, generando un contributo al Pil nazionale di 2,5 miliardi euro.

La nuova immagine mantiene la memoria del Gruppo, ma segna un deciso passo in avanti per un’azienda innovativa, nella quale i servizi offerti, simboleggiati dalla varietà dei colori, sono maggiormente integrati e connessi, con una fluidità di forme che simboleggia la capacità di Iren di adattarsi a esigenze in continuo mutamento, pur senza dimenticare i valori e gli obiettivi che hanno guidato e guideranno il futuro della società: l’attenzione per l’ambiente, per le persone e il contatto con i territori.

La nuova corporate identity accompagnerà Iren nei prossimi anni nel suo ruolo di attore protagonista della straordinaria trasformazione relativa al settore dei servizi pubblici, caratterizzato dalla transizione energetica, dalla digitalizzazione, dalla liberalizzazione dei servizi e dall’elettrificazione della mobilità, nonché di potente motore anche per la ripartenza del sistema Italia, generando investimenti e occupazione per rendere il Paese più competitivo.