Coronavirus: B-Life, al via sierologici su 1.200 novaresi

Sono iniziati questa mattina i test sierologici effettuati dal team belga B-Life "Biological Light Fieldable laboratory for Emergencies" su un campione di 1.200 novaresi. I volontari che hanno aderito al progetto provengono da associazioni di volontariato, Protezione Civile, Croce rossa, enti pubblici: si presenteranno secondo un preciso calendario fino al 20 luglio al PalaVerdi di Novara, dove è stato allestito un ambulatorio mobile. In caso di positività verranno effettuati ulteriori esami diagnostici per verificare l'eventuale positività al virus.