Intesa-Ubi, Coldiretti e Confai Cuneo sostengono Ops

Coldiretti Cuneo e Confapi Cuneo sostengono la creazione di un forte istituto bancario nazionale grazie all'Ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. "Oggi più che mai la filiera dell'agroindustria - commenta il delegato confederale di Coldiretti Cuneo, Roberto Moncalvo - deve crescere, soprattutto quella virtuosa che comprende il valore dei progetti di filiera e con la quale è stato già possibile attuarne sul nostro territorio. La pandemia, oltretutto, ha fatto emergere ancor più il valore aggiunto ed il ruolo strategico dell'alimentare e dell'agricoltura per questo è necessario dare credito a quelle idee imprenditoriali che garantiscono un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell'attività agricola e che ci consentono di non dipendere dall'estero per l'approvvigionamento alimentare, in un momento peraltro di grandi tensioni internazionali sugli scambi commerciali". "Il sistema delle piccole e medie imprese del nostro territorio ha necessità di punti di riferimento chiari e solidi - aggiunge Pierantonio Invernizzi, presidente di Confapi Cuneo -. Stiamo vivendo un periodo di cambiamenti epocali, complesso e travagliato, non possiamo permetterci di perdere occasioni di sviluppo, mercati, possibilità di investimento. Oltre a Istituzioni solide, serve anche un riferimento importante dal punto di vista bancario e finanziario, che sappia accompagnare le imprese con attenzione sia per quanto riguarda il mercato interno e le necessita' immediate, sia per ci che concerne i mercati esteri. Serve un gruppo bancario solido, non scalabile, italiano ma con una visione internazionale, radicato nel territorio, capace di cogliere e valorizzare le risorse produttive e occupazionali rappresentate dalle Pmi. Pensare in piccolo non fa bene a nessuno".