Rifiuti: Asti, 101 sanzioni per abbandono

Da inizio anno ad Asti sono 101 le persone sanzionate dalla polizia municipale per aver abbandonato rifiuti su suolo pubblico. Lo rende noto il Comune di Asti, i cui agenti hanno notificato anche cinque notizie di reato a carico di ignoti per deposito incontrollato di rifiuti. "Nonostante il periodo di lockdown - hanno detto il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, e l'assessore alla Polizia municipale, Marco Bona - non si è fermata la maleducazione di alcune persone verso l'ambiente e gli altri cittadini. Chi commette questi comportamenti, irrispettosi del buon vivere, sappia che sara' perseguito con tutti i mezzi permessi dalla legge".