Comuni: M5s, progetto teleriscaldamento Asti illegittimo

"Con una recente delibera, l'Anac ha stabilito che l'affidamento all'Asp del progetto del teleriscaldamento nel cortile dell'ospedale di Asti non si poteva fare". Lo riferisce in una nota il consigliere comunale di Asti del Movimento 5 Stelle, Massimo Cerruti. "In sostanza - spiega - ha dato totale ragione agli esposti fatti dal M5s di Asti nel 2015 che, con la determinazione dei consiglieri comunali e la professionalità di tecnici e del legale Alberto Pasta, aveva visto giusto con 5 anni di anticipo: è tutto illegittimo". Secondo il consigliere, "se in tutto questo tempo le amministrazioni succedutesi avessero dato retta anche solo una volta alle nostre istanze, si sarebbero risparmiati molto tempo, tante risorse ed evitati grossi problemi a carico dei cittadini". "Le nostre non erano farneticazioni - aggiunge - avevamo ragione noi, che come sempre cercavamo di difendere gli interessi di tutti i cittadini. E, a maggior ragione, continueremo a farlo ora, perché a pagare non debbano essere sempre i soliti".