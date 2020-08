Maltempo: ad Asti si contano danni dopo violento temporale

Si contano i danni ad Asti dopo il violento temporale che ha colpito ieri sera gran parte della provincia. Molti i comuni interessati dalle conseguenze del maltempo che ha tenuto impegnate numerose squadre dei vigili del fuoco per contrastare le conseguenze di pioggia e grandine. A Refrancore il crollo di un muro di contenimento all'interno di un cortile ha coinvolto una tubatura del gas provocandone la rottura. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della società energetica. La zona è poi stata messa in sicurezza. A Moncalvo, in strada Rocca Galera, un grande albero è caduto sul tetto di una casa. I vigili del fuoco hanno utilizzato una piattaforma tridimensionale per poter rimuovere le parti scoperchiate e tagliare i rami. Infine ad Asti, in via Rosselli, nei pressi del Parco della Resistenza, un grande platano si è abbattuto su 5 automezzi parcheggiati. Allagata anche una parte di di corso XXV aprile.