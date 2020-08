Lega: Bergesio commissario provincia di Cuneo

Il senatore Giorgio Maria Bergesio è il nuovo commissario Lega della Provincia di cuneo. "Ringrazio Riccardo Molinari, segretario piemontese della Lega e capogruppo alla Camera del deputati, per la fiducia che mi ha dimostrato nominandomi commissario - commenta Bergesio in una nota -. Un riconoscimento che mi riempie di orgoglio e che voglio condividere con tutti i segretari cittadini, gli eletti, i militanti e i tesserati che hanno lavorato e contribuito alla crescita e agli importanti risultati elettorali conseguiti negli ultimi anni. Proseguiamo con il lavoro per i cittadini con impegno e spirito di sacrificio per affrontare le nuove sfide che il mondo ci impone, portando avanti il modello di buon governo della Lega sul territorio, sempre a fianco del nostro infaticabile e straordinario Capitano Matteo Salvini".