Ferragosto: Asti, prefetto in visita a vigili fuoco

Il prefetto di Asti, Alfonso Terribile, ha fatto visita oggi ai vigili del fuoco del comando cittadino. Con il prefetto c'erano il questore, Sebastiano Salvo, il comandante provinciale dei carabinieri, Pierantonio Breda, il comandante della guardia di finanza Fabio Canziani. "In quest'anno, particolarmente difficile per il nostro Paese - ha detto - l'occasione del Ferragosto mi è gradita per sottolineare, con riconoscenza, l'encomiabile e quotidiano impegno delle Forze di Polizia, che ha garantito la sicurezza dei cittadini di questa provincia. Nell'ambito di un contesto caratterizzato da una straordinaria emergenza sanitaria, la professionalità, l'abnegazione e lo spirito di squadra sono stati elementi determinanti per affrontare e risolvere efficacemente situazioni di elevata criticità".