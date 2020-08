Coronavirus: Torino, 400 tamponi davanti ad Amedeo di Savoia

Continua a crescere il numero dei tamponi per la ricerca del Coronavirus effettuati nella postazione allestita da lunedì scorso davanti all'ospedale Amedeo di Savoia, a Torino: oggi ne sono stati fatti quasi 400. La possibilità di sottoporsi al test riguarda quelle persone al rientro in Piemonte da Grecia, Spagna, Malta, Croazia che non sono transitate dall'aeroporto di Caselle. Il servizio è organizzato dal Dirmei, il dipartimento interaziendale per le malattie e le emergenze infettive dell'Asl Città di Torino, che ha anche curato le tre postazioni nell'area aeroportuale torinese.