Aeroporti: Cirio, con Cuneo-Monaco Piemonte più vicino a mondo

"Da oggi il Piemonte è più vicino al mondo. Con il nuovo volo diretto per #Monaco di Air Dolomiti dal 16 novembre l'Aeroporto di Cuneo Levaldigi sarà collegato a uno dei principali scali europei attraverso la compagnia aerea del Gruppo Lufthansa. Una porta d'accesso a oltre 140 destinazioni in ogni parte del mondo. Il modo migliore per ripartire...". Lo scrive, in un post su Facebook, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, commentando la novità illustrata oggi nello scalo di Levaldigi (Cuneo).