Cuneo: piazza Galimberti diventa maxi-dehors, 1000 coperti

Ci sono 14 ristoranti di Cuneo che da oggi a domenica, ogni sera, trasformeranno la centrale piazza Galimberti di Cuneo ne "il Salotto delle Stelle", ovvero il più grande dehors d'Italia con quasi mille coperti in cento tavoli con tovaglie bianche e luce di candela (e i lampioni dell'illuminazione pubblica spenti). I clienti consumeranno i pasti dei loro locali preferiti nel cuore ottocentesco della città. L'evento e' curato da Sidevents srl con i ristoratori del capoluogo "per rispondere alla crisi che ha investito il commercio locale dopo lockdown e pandemia". Il tavolo si prenota in base al proprio menu preferito (da 27 a 38 euro, ma ci sono anche i menù bimbi da 10 o 20 euro) e si ha anche diritto a un buono sconto da usare in 32 negozi della città. Per i primi mille aperitivi serviti in piazza ogni sera, anche se non si è prenotato ai tavoli, sarà offerto un buono per un secondo aperitivo da consumare nei bar della città aderenti all'iniziativa entro il 13 settembre. Prenotazioni fino a domenica sul sito www.ilsalottodellestelle.it.