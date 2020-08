Asti, servizi per l'infanzia ripartono il 14 settembre

La Città di Asti ha posticipato al 14 settembre la riapertura dei servizi destinati all'infanzia. Fino al 22 dicembre il servizio Nidi d'infanzia osserverà diverse fasce orarie: per le prime due settimane apertura 7.30-13.30, dalla terza, erogazione del servizio fino alle 16.30 (al Nido la Coccinella fino alle 17.30). Ci sarà poi una verifica a novembre per valutare l'andamento epidemico, con l'obiettivo di implementare il servizio da gennaio 2021. L'avvio del servizio sarà preceduto da incontri finalizzati alla condivisione di un "patto di corresponsabilità educativa" con i genitori dei bimbi. Asti, con Novara, ha sperimentato il servizio estivo con il nido "Il Gabbiano": 14 bambini hanno frequentato un percorso speciale post covid, un'esperienza che servirà per la ripartenza.