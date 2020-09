Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, martedì 8 settembre, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3991m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: l'area di bassa pressione si attenua favorendo un generale miglioramento sulle regioni di Nord Ovest, seppur tra notte e mattina saranno ancora possibili delle deboli piogge residue specie tra medio-basso Piemonte e zone interne della Liguria occidentale. Dal pomeriggio ampie schiarite ovunque. Temperature in lieve ripresa, fino a 30 gradi in Liguria, con venti tesi di tramontana e mare mosso o molto mosso al largo.