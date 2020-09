Università: Cuneo, al via corso laurea diritto Agroalimentare

A Cuneo, in autunno, prenderà il via un corso di laurea triennale, inedito in Italia, in diritto Agroalimentare. La nuova offerta del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino a Cuneo viene presentata oggi, online e nella sede universitaria di Cuneo nel centro storico. Partecipa anche il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Torino, Raffaele Caterina. Il Dipartimento universitario a Cuneo conta circa 100 matricole e 450 iscritti: tra poche settimane inizieranno un corso in Scienze dell'amministrazione (un terzo delle lezioni in presenza, il resto online), il corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza di durata quinquennale (finora dopo il triennio gli studenti cuneesi si spostavano a Torino) e la laurea triennale in diritto Agroalimentare, completamente online, che sta attirando iscrizioni da tutta Italia.