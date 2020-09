Comuni: Asti; consiglio ancora online, la minoranza protesta

Il consiglio comunale di Asti viene convocato di nuovo on line e i consiglieri di minoranza protestano, scendendo in piazza davanti al municipio. "Non ci piacciono le distanze, soprattutto quando non ce n’è la necessità - sostengono -: il sindaco spieghi quali sono le condizioni sanitarie che impediscono al consiglio comunale di riunirsi in presenza". "Se non c’è in municipio, lo spazio si può trovare all'aperto, in una piazza San Secondo o in uno dei saloni pubblici o privati di cui è dotata Asti" suggeriscono. Una presa di posizione che "compatta tutta la minoranza". "La nostra non è una protesta contro qualcuno - aggiungono - ma un atto di responsabilità verso qualcosa: il diritto a esercitare pienamente il nostro mandato di consiglieri comunali, partecipare attivamente alla vita amministrativa, in virtu' della delega avuta dai cittadini, all'approfondimento delle pratiche e al momento delle decisioni".