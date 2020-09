Coronavirus: commissario Asl Asti tra i volontari del vaccino

Il commissario straordinario dell'Asl di Asti, Giovanni Messori Ioli, è uno dei circa mille volontari per i test sul vaccino anti-Covid 19 a Dna di Rottapharm-Takis. "Una scelta personale - spiegano dall'Asl in una nota - che testimonia il grande coinvolgimento e la volontà di dare ulteriore testimonianza del proprio impegno per la sanità nello sforzo di superare l'emergenza". "Sono molto contento - afferma Messori Ioli - di poter partecipare a questa sperimentazione di grande impatto scientifico e rilevanza sociale, profondamente convinto del valore della cooperazione nell'ottica del raggiungimento di un bene comune". La sperimentazione è guidata da Marina Cazzaniga, direttore del Centro di Ricerca di Fase 1 dell'ospedale San Gerardo di Monza. Guida l'Asst di Monza Mario Alparone, direttore generale dell'Asl di Asti tra il 2018 ed il 2019 e anche lui tra i volontari della sperimentazione.