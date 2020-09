DISCORDIA ISTITUZIONALE

Azzolina impugna l’ordinanza.

Cirio: "Il Piemonte non arretra"

Lo aveva preannunciato e lo ha fatto. Per il ministro la misurazione della temperatura negli istituti scolastici non è dovuta, ma il governatore tiene il punto. Il duello prosegue, intanto le scuole sono aperte. A chi bisognerà ubbidire?

Nuovo round nello scontro tra Regione Piemonte e Governo sulle modalità di riapertura delle scuole. Come preannunciato il ministro grillino Lucia Azzolina, assieme al collega titolare della Sanità Roberto Speranza, ha impugnato l’ordinanza con la quale il governatore Alberto Cirio impone anche alle scuole la misurazione della febbre laddove non abbiano provveduto le famiglie che, invece, sono tenute a farlo secondo le prescrizioni anti-Covid varate dal Governo. Per Cirio era necessario inserire un ulteriore livello di controllo. “Se un alunno entra a scuola senza l’autocertificazione della famiglia relativa alla temperatura corporea che si fa?” è la domanda che si è posto il presidente della Regione, preoccupato dall'estendersi di un fronte di genitori contrario a misurare la febbre, i cosiddetti No fever. La risposta, a suo giudizio, scontata: se ne deve occupare la scuola. Il Governo però non la pensa allo stesso modo e così dopo lo scontro con il direttore dell’Ufficio regionale scolastico (articolazione locale del Ministero dell’Istruzione) Fabrizio Manca, è arrivato direttamente l’intervento del ministro Azzolina. “Noi non arretriamo” è la reazione di Cirio. Il duello continua mentre le scuole ormai sono aperte.