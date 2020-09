Coronavirus: Ordine medici dedica sala a sanitari morti

L'Ordine provinciale di Novara dei medici chirurghi e odontoiatri ha intitolato la sala consiliare della propria sede ai medici - 176 in tutta Italia - che hanno perso la vita dopo essere stati contagiati dal Cov-Sars2. "Abbiamo voluto ricordarli tutti una targa - spiega il presidente dell'Ordine, Federico D'Andrea - Sono nostri colleghi che hanno contratto il virus che li ha poi condotti alla morte mentre cercavano di aiutare i loro pazienti, mentre svolgevano con grande dedizione la loro missione. In quei mesi di grande difficoltà, nessuno si è tirato indietro, anche di fronte a problemi contingenti, come l'assenza di dispositivi di protezione''. "Il tempo, però, porta a dimenticare quel che è stato e da eroi i sanitari sono finiti nel dimenticatoio - conclude il presidente dell'Ordine - Il significato di questa intitolazione ha proprio questo scopo: che non si dimentichi chi ha sacrificato la propria vita per il bene degli altri'. All'evento sono intervenuti il sindaco di Novara, Alessandro Canelli; il consigliere provinciale Ivan De Grandis; il direttore generale dell'Aou, Mario Minola, e la direttrice generale dell'Asl, Arabella Fontana.