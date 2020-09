Torna a Cuneo Scrittorincittà, a novembre la 22esima edizione

Cuneo conferma la ventiduesima edizione di Scrittorincittà: la kermesse si svolgerà da mercoledì 11 a lunedì 16 novembre. Filo conduttore di questa edizione del festival post pandemia, intorno al quale autori italiani e stranieri saranno chiamati a esprimersi e confrontarsi, è "Prossimo": previsti come tradizione incontri, reading e laboratori per adulti, ragazzi e bambini con scrittori, giornalisti, artisti e protagonisti di tutti gli ambiti (dalla letteratura all'arte, dallo sport al cinema, dalla scienza alla musica). Le modalità saranno per forze ibride: in parte dal vivo in sale con capienze ridotte, in parte in digitale. Il programma ragazzi sarà presentato online martedì 6 ottobre sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del festival, mentre il programma adulti sarà reso noto mercoledì 28 ottobre in un triplo appuntamento tra Cuneo e Torino. La vendita dei biglietti avverrà esclusivamente online, sul sito del festival, da novembre. Scrittorincittà è un'iniziativa del Comune di Cuneo, in collaborazione con Provincia di Cuneo e Regione Piemonte: è organizzato dall'assessorato per la Cultura del Comune e dalla Biblioteca civica.