Foto sindaco con anziana senza mascherina, polemica ad Asti

Scatena le polemiche politiche una foto del sindaco di Asti Maurizio Rasero che, senza mascherina, festeggia i cento anni di una ospite di una casa di riposo. A chiedersi, dicendosi "indignata", come sia stata possibile una simile leggerezza è la consigliera comunale della lista civica CambiAmo Asti, Angela Quaglia. "Le regole non dovrebbero essere uguali per tutti?", chiede la consigliera comunale ricordando le rigide disposizioni in vigore per chi va a far visita agli anziani ospiti delle case di riposo. "Come è stato possibile, invece, per il sindaco, visitare l'anziana signora all'interno della struttura e per di più senza plexiglass e senza mascherina? Le regole non dovrebbero essere uguali per tutti?".