CORONAVIRUS & POLITICA

Chessa positivo, salta il Consiglio

L'esponente grillino era da giorni in isolamento fiduciario in attesa del tampone. Sconvocata la seduta odierna. Ora tutti i componenti della Sala Rossa dovranno sottoporsi al tampone

Il consigliere del Movimento 5 stelle di Torino Marco Chessa è risultato positivo al tampone e a Palazzo Civico sono già scattate le prime misure di sicurezza anti-Covid. La conferenza dei capigruppo ha deciso di annullare la seduta odierna ed eventuali altri provvedimenti, ha spiegato il presidente d’aula Francesco Sicari “saranno assunti in caso di ulteriori indicazioni da parte delle autorità sanitarie”.

Chessa aveva manifestato i primi sintomi lunedì sera e martedì mattina il medico di famiglia aveva avviato la pratica presso l’Asl di Torino per sospetto positivo. Dopo i tre giorni di isolamento fiduciario previsti dal protocollo, sabato è stato sottoposto al test cui è risultato positivo. Non avendo avuto contatti diretti con Chessa nelle 48 ore precedenti ai primi sintomi, i consiglieri non dovrebbero essere sottoposti a isolamento fiduciario. Più probabile che facciano il tampone in via precauzionale.