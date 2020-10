Fiamme nella notte ad Asti, bruciate tre auto

Tre auto sono state date alle fiamme nella notte ad Asti. Sui roghi, appiccati tra le 3.45 e le 4.30, indagano carabinieri e polizia stradale. La prima auto, una Fiat 500, è andata a fuoco in via Teatro Alfieri, poi un Doblò in corso Cavallotti e una lancia Phedra in via Pietro Micca.