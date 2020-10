Crollano soffitti, inagibile Centro prelievi Asl Cuneo

Per la rottura di un macchinario al secondo piano nel fine settimana, sono crollati i controsoffitti del centro prelievi dell'Asl Cn1 in via Boggio, a Cuneo. Allagati anche i pavimenti. Il danno è stato scoperto stamane, intorno alle 6.30. I vigili del fuoco hanno dichiarato parte dei locali inagibili. L'Asl ha informato che almeno per oggi non si faranno esami o si potranno ritirare referti.