Covid: Asti, apre nuovo reparto dedicato in Medicina B

All'ospedale di Asti aprirà, "in tempi brevi" un nuovo reparto Covid in Medicina B. L'aumento dei casi (ieri 32 positivi in più rispetto al giorno precedente), ha convinto la Asl At ad attivarsi in merito, anche se - precisa la direzione "non c’è alcuna emergenza". Al momento i ricoverati in Malattie Infettive sono 18, su 22 posti, e non c’è alcun ricoverato in rianimazione.