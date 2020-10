Cuneo: corteo con carro funebre per la valle Vermenagna

Lunedì 2 novembre una manifestazione di protesta a Cuneo "per la morte della valle Vermenagna" soffocata dal Covid-19 e dall'alluvione del 2 e 3 ottobre. Il corteo "a lutto" partirà alle 11,30 da piazza Europa, preceduto da un carro funebre e una decina di macchine, arriverà fino in piazza Galimberti. Poi ci sarà una manifestazione che sfocerà in un messaggio di speranza, ripartenza e rinascita. "Vogliamo denunciare il disagio di queste settimane e segnalare la volontà di ripartire con tutta la valle unita, a partire da Limone, località turistica devastata dal maltempo - commentano gli organizzatori -: le priorità sono ripristinare strade e potenziare i treni, oltre ad aprire gli impianti sciistici per la stagione invernale. Per far sì che non cali l'attenzione sulla valle".