Meteo: nubi basse e nebbia, schiarite in serata

A Torino oggi, martedì 3 novembre, nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno; schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3441m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: l'anticiclone viene lambito da infiltrazioni di aria più umida che determinano un generale aumento della nuvolosità oltre che sulla Liguria, anche sul resto del Nord Ovest nel corso del giorno. Pioviggine o debole pioggia in Liguria ed entro sera anche su alessandrino. Al mattino nebbie o foschie spesse sulla pianura piemontese. Clima sempre mite. Venti deboli, in rinforzo da Sud sulla Liguria.