Covid: in Piemonte 4878 nuovi positivi, +21mila tamponi

Sono 29 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi. Il totale è ora 4549 deceduti. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 89.458 (+ 4878 rispetto a ieri) di cui 2022 (41%) sono asintomatici. I casi sono così ripartiti: 2429 screening, 1091 contatti di caso, 1358 con indagine in corso, 604 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 429 in ambito scolastico, 3845 popolazione generale. I ricoverati in terapia intensiva sono 268 (+19 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3871 (+173 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 43.777. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.117.280 (+ 21.288 rispetto a ieri),di cui 614.148 risultati negativi.