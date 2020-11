SMOG & SALUTE

Sospesi i blocchi del traffico

Il ministro dell'Ambiente Costa accoglie la richiesta di Regione e Comune di Torino. In questa fase di emergenza sanitaria niente stop ai Diesel 4 e 5. In arrivo l'ordinanza di Cirio

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha accolto l’istanza della Regione Piemonte, che chiedeva la sospensione dei blocchi per i Diesel euro 4 e 5, scattati in questi giorni con l’innalzamento dello smog, in questa fase di emergenza sanitaria. Secondo quanto appreso, la Regione sta già lavorando a una ordinanza; il documento potrebbe uscire in serata o, al più tardi, domani.

“Sebbene la situazione della qualità dell’aria sia estremamente difficile, aggravata anche dalla recente sentenza emessa dalla Corte di giustizia europea contro l’Italia per i superamenti dei livelli di emissioni di Pm10, condivido che in questa fase così critica si possa procedere a uno slittamento dei termini per l’entrata in vigore delle misure emergenziali di restrizione della circolazione” scrive il ministro Costa nella lettera al governatore Alberto Cirio, in cui ribadisce quanto aveva già scritto il 27 ottobre all’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati sui blocchi strutturali della circolazione. Il ministro precisa che “la tutela della qualità dell’aria è una priorità irrinunciabile” ricordando di aver “continuato a portare avanti varie iniziative sul tema e, al fine di proseguire nel comune percorso già iniziato, ho richiesto l’attivazione urgente di un tavolo tecnico, presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per condividere insieme le iniziative da adottare nel prossimo periodo per la riduzione generalizzata delle emissioni inquinanti”.

È dunque andato a buon fine il pressing congiunto di Cirio e Chiara Appendino, fianco a fianco nella richiesta di congelare momentaneamente un provvedimento che specialmente in questa fase avrebbe rappresentato un ulteriore ostacolo a quei piccoli imprenditori già piegati dalla crisi dovuta all’epidemia e alle restrizioni attuate in Piemonte e nel suo capoluogo.