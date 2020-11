Meteo: cieli in prevalenza poco nuvolosi

A Torino oggi, venerdì 27 novembre, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1918m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un'area di bassa pressione si organizza sul Mediterraneo determinando l'arrivo di correnti più umide responsabili di un aumento delle nubi sulle regioni di Nord Ovest, associata a qualche pioggia sulla Liguria in locale estensione al basso Piemonte. Temperature in lieve aumento nei minimi, in calo le massime. Soleggiato tra VDA e Alto Piemonte. Venti moderati/tesi tra Est e Nord-Est in Liguria, con mare mosso o molto mosso al largo.