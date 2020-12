Meteo: cieli molto nuvolosi o coperti con pioggia

A Torino oggi, 2 dicembre, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in trasformazione in pioggia dal pomeriggio, sono previsti 4.6 mm di pioggia e 0.6 cm di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 797m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: neve. Piemonte: un vortice centrato sul mar Ligure porta piogge diffuse specie su medio-basso Piemonte e Liguria, ma anche neve fino a quote molto basse o di pianura su cuneese, astigiano, basso torinese, alessandrino, interne liguri tra savonese e genovese occidentale. Graduale miglioramento dal pomeriggio-sera, con precipitazioni più intermittenti e sparse e tendenti ad esaurirsi a fine giornata. Giornata fredda, tramontana forte e gelida sulla Liguria centrale. Mar ligure mosso.