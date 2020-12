La scalata di Montani

Dicono che… Enrico Montani non abbia affatto accantonato l’idea di succedere a Riccardo Molinari alla guida della Lega in Piemonte. Il cambio della guardia, annunciato da Matteo Salvini per (quasi) tutti i partiti regionali, dovrebbe essere prossimo a realizzarsi. Finora i papabili erano tre: il deputato Alessandro Giglio Vigna, fedelissimo dell’attuale coordinatore, il sindaco di Novara Alessandro Canelli e il giovane Daniele Bertana della “Bestia”. Toccherà a lui guidare il Carroccio piemontese dopo aver fatto (infruttuosamente) il diavolo a quattro per essere nominare commissario di quello calabrese? Chissà. Una cosa è certa, ora con la discesa bell’agone del senatore di Verbania il triello è diventato un “quadriello”.